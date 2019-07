Rondje langs de kampioenen: BVV Borne

Medaille

Vertrouwen

Het duel is, gelukkig voor de thuisploeg, geen moment spannend. Borne komt al snel op 1-0 en wie anders dan Van Laar verzorgt de assist bij de 2-0. Uit een hoekschop geeft hij de bal strak, laag voor op Sven Pieterson, die de bal in het strafschopgebied beheerst binnenschiet. “Daarmee was het wel gespeeld”, zegt Van Laar. Hij blijft met zijn ploeg koel op de laatste speeldag en troeft zowel RSC als KOSC af in de titelstrijd. “Aan het begin van het seizoen had ik er alle vertrouwen in het kampioenschap, maar toen we tegen KOSC hadden gespeeld was is er niet meer zo zeker van. KOSC is veruit de beste ploeg, maar wij zijn het beste team.”