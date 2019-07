Rondje langs de kampioenen: Eilermark

ENSCHEDE - De amateurvoetballers genieten na een seizoen vol spanning en sensatie van een vakantie. Op deze plek blikken we met de kampioenverhalen uit De Twentsche Courant Tubantia nog even terug op de teams die de afgelopen tijd de hoofdprijs pakten. Vandaag: Eilermark.

Via een eenvoudige 6-1 thuiszege op Twenthe Goor is Eilermark onbereikbaar geworden voor de concurrentie in de derde klasse. Daardoor komt de ploeg uit Glanerbrug voor het eerst in decennia weer uit in de tweede klasse. En daar wil de ploeg voorlopig blijven.

Tandem

Eilermark rekende gisteren snel en doeltreffend af met Twenthe. Met name de tandem Yannik de Vries en Dehli Nahrwold-Duinkerk was bepalend bij de snelle voorsprong van 3-0 voor de thuisploeg. Daarna was er amper nog een vuiltje aan de lucht voor Eilermark, dat eind november al de koppositie overnam van Sportlust Glanerbrug.

Haantjes

NEO kwam in de laatste maanden door het zware programma van het elftal van trainer Wesley Sanders nog dichtbij, maar het overgebleven punt voorsprong was uiteindelijk voldoende voor Eilermark om het kampioenschap binnen te halen. ,,Iedereen kijkt naar de buitenkant, naar de kwaliteit in de groep”, analiseerde coach Sanders gisteren na het binnenhalen van de titel. ,,Maar dat brengt ook gedragingen met zich mee, het zijn allemaal haantjes.

Concentratie

Dat te managen is, denk ik, de grootste prestatie van ons als staf. Negentien van de drieëntwintig spelers zijn aan boord gebleven”, constateerde Sanders tevreden. De nederlaag vorige week tegen NEO, de enige concurrent in de titelstrijd, bracht zijn elftal niet uit evenwicht. Sterker: die heeft volgens Sanders positief gewerkt. ,,Die nederlaag heeft ons gedreven tot deze prestatie, want wij hebben vorige week gevoeld dat andere dingen dan het spelen van elf tegen elf telden. Dat wilden de spelers vandaag koste wat kost op geconcentreerde wijze voorkomen.”

Tweede klasse

Volgend seizoen wacht de tweede klasse. ,,We moeten ons zo snel mogelijk veilig spelen, en dan zien we wel verder. Ik denk dat het gezien alle ontwikkelingen in het zondagvoetbal nodig is dat Eilermark een stabiele tweede klasser wordt. Daarom zijn we nu al goed op weg met de nodige versterkingen om het vertrek van Jordy Holtkamp, Kenneth Cooper en Pascal Vormeer op te vangen.”

Eilermark - Twenthe 6-1 (3-1).