Rondje langs de kampioenen: Excelsior'31

ENSCHEDE - De amateurvoetballers genieten na een seizoen vol spanning en sensatie van een vakantie. Op deze plek blikken we met de kampioenverhalen uit De Twentsche Courant Tubantia nog even terug op de teams die de afgelopen tijd de hoofdprijs pakten. Vandaag: Excelsior'31.

Excelsior’31 pakt op de slotdag van de competitie de hoofdprijs: het kampioenschap. De ploeg voetbalt komend seizoen in de derde divisie.

Opeens klinkt er gejuich op het terras achter het doel in Rijssen. Excelsior’31 staat op dat moment met 3-0 voor tegen Flevo Boys, de wedstrijd is al lang en breed beslist. Eigenlijk is alles en iedereen al een hele tijd op de telefoon aan het scrollen. Teletekst-pagina vernieuwen, Twitter-updates, het mobiele netwerk op sportpark De Koerbelt is net zo druk bezet als vele snelwegen tijdens de avondspits. Al wint Excelsior met 10-0, het is niet voldoende voor de titel in de hoofdklasse als koploper Sparta Nijkerk ook een zege boekt in Assen bij ACV. De laatste tussenstand? 1-0 in het voordeel van Sparta. ACV heeft al een periodetitel op zak, richt zich op de nacompetitie, dus het kampioenschap zal wel naar Nijkerk gaan.

Orkaan

Maar dan, die orkaan van vreugde. Is het echt? Op teletekst staat het nog altijd 0-1 bij ACV - Sparta, maar het twitteraccount van ACV meldt de gelijkmaker in de 82ste minuut. Geen 0-1, maar 1-1! Klopt het? Jazeker. Daarna blijft het vele minuten stil op social media. Spelers en supporters van Excelsior wachten na afloop een tijd vol spanning op het vel op ein-de-lijk het verlossende bericht uit Assen. Dat komt er. ACV-Sparta eindigt in 1-1, Excelsior’31 is kampioen van de hoofdklasse en voetbalt na de zomer in de derde divisie. Wat een slot, wat een seizoen.

Terecht

“Degene die aan het eind van de competitie bovenaan staat, is de terechte kampioen. Wij dus”, zegt Excelsior’31-trainer Peter Wesselink terwijl hij wordt bedolven onder de felicitaties. Het seizoen analyseren zo kort na afloop in het feestgedruis is bijna niet te doen. “We hebben gewoon een goede selectie die heel constant gepresteerd heeft, dat is de basis gebleken voor deze titel.”

Ontknoping

Topscorer Hielke Penterman, met drie goals tegen Flevo Boys voor de zoveelste keer heel belangrijk, spreekt van ‘een droom die uitkomt’. “Ik heb toch al aardig wat meegemaakt in m’n carrière, maar zo’n ontknoping op de laatste speelronde nog nooit. Hier doe je het allemaal voor.”

Bloemetje

Iedereen bij Excelsior’31 is uiteraard door het dolle heen. Ook Hakim Ezafzafi. ,,Kort na het gejuich achter het doel werd ik gewisseld. Ik dacht en hoopte dat ACV op voorsprong was gekomen, maar ze hadden gelijkgemaakt. Geweldig dat AVC de sportieve plicht deed, dat ze het niet bij een 1-0 achterstand lieten lopen.” Of ze bij ACV deze week een bloemetje vanuit Rijssen kunnen verwachten? “Ik neem aan dat zoiets wel gaat gebeuren”, lacht Ezafzafi. Wesselink: “En een paar kratten bier.”

Uitdaging

FC Lisse, Harkemase Boys, DOVO, DVS’33: zomaar wat tegenstanders komend seizoen voor Excelsior’31 in de derde divisie. De bus gaat hoe dan ook meer kilometers maken. Een tripje naar het Zeeuwse Hoek zit ook in het vat, hoewel Hoek via de nacompetitie nog in de race is voor promotie. “Ik heb al vroeg dit seizoen uitgesproken dat we met Excelsior voor het kampioenschap moesten gaan”, vertelt Ezafzafi. “Omdat ik denk dat we een stap hogerop aankunnen. Dan moet je daar niet langer voor weglopen. Een mooie uitdaging.”

Wijzigingen