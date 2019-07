Rondje langs de kampioenen: La Première

ENSCHEDE - De amateurvoetballers genieten na een seizoen vol spanning en sensatie van een vakantie. Op deze plek blikken we met de kampioenverhalen uit De Twentsche Courant Tubantia nog even terug op de teams die de afgelopen tijd de hoofdprijs pakten. Vandaag: La Première.

La Première heeft een geweldig seizoen bekroond met het kampioenschap in de vijfde klasse A. Het 3-3 gelijke spel tegen DTC’07 was gisteren genoeg voor de titel en de promotie naar de vierde klasse.

In een rechtstreeks duel met concurrent DTC’07 had de ploeg van trainer Jan Hofte genoeg aan een punt en dat lukte. De spannende wedstrijd op het Almelose sportpark aan de Maardijk had een zenuwslopend slot. Het duel eindigde in 3-3 en dus een uitbundig feest voor de thuisploeg.

Zenuwachtig

“Beide ploegen waren erg zenuwachtig”, sprak Hofte. Toch kreeg zijn ploeg binnen twee minuten al een grote kans om de score te openen. DTC was daarna wel trefzeker. “Na de 0-1 pakten we het goed op. Het spel golfde daarna op en neer.” Door treffers van Gerrit Spin, Carlos Sanchez Torres en Lorenzo Bolhoeve stond La Première halverwege de tweede helft met 3-2 voor. Acht minuten voor tijd kwam DTC langszij, waardoor het kampioenschap van La Première aan het wankelen werd gebracht.

Omslag

Hofte: “DTC ging enkele hoge ballen spelen, echt van die kruisraketten. Daar hebben we ons goed doorheen geslagen, al was het heel spannend. Zo’n bal hoeft maar een keer verkeerd te vallen.” Vorig jaar werd zijn ploeg nog vijfde. “Toen stonden we steeds met vijf of zes man op de training. Nu waren het steeds zestien tot achttien man. Iedereen was er steeds bij. Dat was wel de grote omslag.”

Andere coach