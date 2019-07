Rondje langs de kampioenen: Longa'30

In een zinderende voetbalthriller heeft Longa’30 de titel in de eerste klasse E gepakt. Directe concurrent Bemmel werd met 2-1 geëlimineerd door een treffer van invaller Jelme Stevens kort voor tijd.

Ambiance

Door de zege op nummer twee Bemmel keert Longa’30 na een afwezigheid van vijf seizoenen weer terug naar de hoofdklasse. In een sfeervolle ambiance, waarbij honderden uitgedoste Longa’30-supporters hun team kwamen aanmoedigen, leek een kampioenschap in de beginfase ver weg.

Redding

Bemmel kwam al vlot op 1-0 door Luke Roelofs. Na twaalf minuten leek de strijd zelfs al voortijdig beslist toen Bemmel-aanvoerder Ricky Houterman een pass gaf op Roelofs. Hij leek de 2-0 te scoren, maar een redding van Longa’30-doelman Wouter Lankheet voorkwam meer ellende.

Even later kwamen de bezoekers terug toen de sterke Mark Elferink het overzicht behield en de bal op maat gaf voor Thom Berendsen, die vervolgens scoorde. “Dat was op het juiste moment. Ik kreeg erg veel grote kansen”, gaf aanvaller Berendsen toe. “Ik had er een paar meer moeten scoren. Fantastisch dat we toch nog wonnen. Dit is mijn allereerste kampioenschap. Dat is me bij Keijenburgse Boys nog nooit gelukt.”

Alle remmen los

Speelde de koploper voor rust zwak, na de pauze gingen juist alle remmen los. Longa’30 kreeg handenvol kansen. Tim Bader, Dirk Doppen, Berendsen en Boet Kemperman kregen de mooiste mogelijkheden, maar hadden pech in de afwerking. Uiteindelijk leidde een kopbal van invaller Jelme Stevens tot de zwaarbevochten winst: 2-1.

Getroost

Architect van Longa’30 is trainer Erik Zandstra. Na afloop liet hij zijn tranen de vrije loop. “Dit is ongelooflijk”, stamelde hij, terwijl hij getroost werd door zijn vriendin. “Ik heb hier geen woorden voor. Ik had het kampioenschap dit seizoen totaal niet verwacht. Ik hoopte op een plek in de subtop, omdat we telkens zoveel geblesseerde spelers hadden. Vorig seizoen kwamen we tekort tegen RKZVC, maar zetten we al wel een bepaalde lijn in. Ik heb hier gewerkt aan de ontwikkeling van de spelers, er is een winnaarsmentaliteit gekweekt en iedereen wil het maximale uit zichzelf halen. Daarom ben ik ook zo blij voor de jongens dat ze zo stabiel hebben gepresteerd en kampioen zijn geworden.”