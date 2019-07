Rondje langs de kampioenen: PH Almelo

ENSCHEDE - De amateurvoetballers genieten na een seizoen vol spanning en sensatie van een vakantie. Op deze plek blikken we met de kampioenverhalen uit De Twentsche Courant Tubantia nog even terug op de teams die de afgelopen tijd de hoofdprijs pakten. Vandaag de eerste kampioen van de regio: PH Almelo.

PH mag zich volgend seizoen tweedeklasser noemen. De ploeg van trainer Roy Bouck pakte na een 6-0 zege de tweede titel op rij. Er is een half uur gespeeld bij het duel Hellendoorn - PH als het kampioenschap van 3D de bezoekers nauwelijks meer kan ontglippen. Maxime van Straaten heeft de Almeloërs zojuist op een 2-0 voorsprong gezet, waardoor de titel virtueel binnen is. Op dat moment sijpelen de eerste berichten binnen dat naaste achtervolger Bergentheim tegen een achterstand aankijkt, waardoor PH ook bij eventueel puntverlies de titel grijpt.

Hagelbui

Niets lijkt een Almeloos feestje dan nog in de weg te staan. Totdat de weersomstandigheden roet in het eten lijken te gooien. Een hevige hagelbui zorgt ervoor dat het veld op sportpark De Voordam binnen enkele minuten volledig wit is.

Staken

Scheidsrechter Smit besluit daarop het duel te staken. Tijdelijk, zo blijkt na een onderbreking van ruim twintig minuten. “Wij hebben aan de scheidsrechter gevraagd om het duel uit te spelen”, vertelt PH-trainer Roy Bouck na afloop. “Het ging uiteindelijk om de lijnen en die werden gelukkig vrij gemaakt door Hellendoorn. Anders moeten we hier doordeweeks een keer naartoe om de wedstrijd uit te spelen. Op die manier wil je ook geen kampioen worden. Ik ben blij dat het doorging.” Bouck ziet hoe zijn ploeg na de hervatting uitloopt naar een 0-4 ruststand. Op dat moment wordt duidelijk dat Bergentheim een 4-0 nederlaag heeft moeten incasseren, waardoor de titel voor PH een feit is. Dat bericht heeft ook de Almelose spelers bereikt. De feestvreugde op de reservebank lijkt immers per minuut die verstrijkt toe te nemen. In het veld doen Jeroen Schwarte en Sander Bekhuis door middel van twee treffers eveneens een duit in het zakje, waardoor de eindstand bepaald wordt op 0-6.

Quote We hadden in de derde klasse meer tegenstand verwacht Jelmer van Harn, PH-aanvoerder

Van de fiets vallen

Bouck: “In de rust heb ik gezegd dat we de bal rond moesten laten gaan. We moesten geen blessures oplopen, waardoor spelers er op het feest niet bij kunnen zijn. Dan kun je beter na het feest een keer van je fiets af vallen.”

Tegenstand

Het Almelose feestgedruis barst definitief los als scheidsrechter Smit fluit voor het eindsignaal. Het kampioenschap is op dat moment een feit voor PH. Voor de Almeloërs is het een titel die met overmacht behaald wordt. Maar liefst twintig overwinningen en slechts twee gelijke spelen zorgen ervoor dat PH zich de eerste kampioen van het district oost mag noemen. “We hadden in de derde klasse meer tegenstand verwacht”, aldus PH-aanvoerder Jelmer van Harn na de tweede titel op rij.

Na de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal is PH daardoor binnen twee seizoenen op het niveau waar het zo graag wil zijn. “Ik vind dat wij in de tweede klasse thuis horen. Of de derde titel op rij dan mogelijk is? Daar ga ik nu geen uitspraken over doen. Maar wij kunnen met de top vijf meedoen.”

Ongeslagen status