Rondje langs de kampioenen: Sportclub Neede

ENSCHEDE - De amateurvoetballers genieten na een seizoen vol spanning en sensatie van een vakantie. Op deze plek blikken we met de kampioenverhalen uit De Twentsche Courant Tubantia nog even terug op de teams die de afgelopen tijd de hoofdprijs pakten. Vandaag: Sportclub Neede.

Twee keer was Sportclub Neede er al dichtbij, maar in het jaar van het eeuwfeest is het pas echt zover: titel en promotie. Met een 3-0 zege op SVBV werd het beklonken.

Eeuwfeest

Goed beschouwd hoort Sportclub Neede helemaal niet thuis in de vijfde klasse van de zondagamateurs. De club heeft een trouwe en stabiele achterban, barst van ambitie en heeft een historie om trots op te zijn. De zwart-witte formatie speelt dit jaar namelijk al honderd jaar op de velden in Oost-Nederland. In het jaar van het eeuwfeest moest het er daarom van komen: terugkeer naar de vierde klasse.

Die vurige wens werd gisteren bewaarheid na een 3-0 zege op SVBV uit Barchem. Met nog twee duels te gaan kan niemand de kampioen nog achterhalen, want in dit seizoen liet Neede maar in twee duels punten liggen.

Terecht

Trainer William Krabbenborg vindt de titel dan ook terecht. “Wij waren de best voetballende ploeg in de vijfde klasse. We zijn het seizoen begonnen met een heel jong team”, aldus de oefenmeester. “We hebben onder meer videoanalyses ingevoerd, maar we hebben ook aandacht besteed aan de discipline. Die liet nog wel eens te wensen over, denk aan het stappen op zaterdagavonden. Dit jaar was de wedstrijdinstelling heel goed.”

Krabbenborg erkent ook dat de ploeg weinig blessureleed kende. “Maar als je van de twintig wedstrijden er maar één gelijkspeelt en één verliest, dan is er gewoon niets op af te dingen.”

Goals

Voorafgaand aan het treffen was het al wel duidelijk dat er weinig fout kon gaan, met negen punten voorsprong op de concurrentie en een heel voordelig doelsaldo. Na een minuut stilte vanwege het overlijden van erelid Jan Koeslag begon het duel tegen SVBV rustig. Gaandeweg brak een stralende zon door voor de ploeg uit Neede toen Rody Vrielink, Joppe Smit en Mehmet Celebi het net wisten te vinden namens de thuisclub.

Jaar van de terugkeer

Voor Krabbenborg was het het jaar van de terugkeer. In het verleden was hij ook al drie seizoenen trainer van de Achterhoekse club en toen speelde Neede zelfs in de derde klasse - nog een stap hoger dan klasse waarin de club volgend jaar uitkomt. Gaat het team volgend jaar meteen doorstoten? “Absoluut niet. Maar we moeten met dit team in het linkerrijtje kunnen meedraaien in de vierde klasse. Daarom ben ik ook ingestapt. Deze hele jonge spelersgroep kan nog een hele tijd met elkaar mee en kan doorgroeien. Bovendien krijgen we er volgend seizoen nog twee spelers bij. Ten eerste Ties ten Barge, een middenvelder die in Neede woont, maar uitkomt voor Hulzense Boys. Daarnaast kunnen we volgend jaar ook rekenen op spits Matthijs Warnaar. Dus we groeien in de breedte.”

Doorgroei