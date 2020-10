'Rood' SVVN geeft derby uit handen

Met ontbloot bovenlijf maakt Melvin Morsink de gang richting de kleedkamers. De derby SVVN - DES is op dat moment 68 minuten oud en de aanvaller van de thuisploeg heeft zojuist zijn tweede gele kaart van de wedstrijd ontvangen. Tijdens zijn aftocht houdt Morsink even stil bij SVVN-doelman Patriz Loohuis, die zijn medespeler toespreekt. De keeper, gekleed in een trainingspak, staat dan al geruime tijd langs de kant. Loohuis moet na een half uur spelen al inrukken vanwege zijn tweede gele kaart.