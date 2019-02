‘Rood’ SVZW geeft voorsprong weg en blijft hekkensluiter

SDC was op eigen veld duidelijk de betere ploeg en had de grootste kansen. Toch was het SVZW dat na ruim twintig minuten op voorsprong kwam. Doelman Martin van Barneveld blunderde, Yessin Maskoul profiteerde (0-1). De gastheren bleven kansen krijgen, maar lange tijd hield SVZW-goalie Veldwachter zijn doel schoon. Hij redde knap bij een een-tegen-een-situatie en zag een bal tegen de lat gaan.