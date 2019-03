Rood Zwart Delden kent seizoen met veel tegenwind

Met veel optimisme begon trainer Remco Dokter afgelopen zomer aan zijn derde seizoen bij Rood Zwart. De club uit Delden zou weleens hoge ogen kunnen gaan gooien in de vierde klasse A. Dat was een realistische verwachting voor de competitiestart. Maar die hoop is niet uitgekomen. Rood Zwart is in een degradatiestrijd verwikkeld.