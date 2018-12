Rood Zwart is voor even weer de beste van Delden

De voetballiefhebbers in Delden moesten er jaren op wachten, maar zondag was het eindelijk weer eens zo ver: de lokale derby. De aanloop ernaartoe was zoals het hoorde. Het gonsde in Delden en over en weer hadden wat pesterijtjes plaats. Zo werden de geelblauwe stoeltjes in één van de dugouts van Delden in de nachtelijke uurtjes vervangen door roodzwarte van de tegenstander. De derby van Delden is immers niet alledaags. Rood Zwart speelde in het verleden bijna altijd een klasse hoger, maar dit seizoen zitten de beide rivalen weer eens in dezelfde competitie: de vierde klasse A. Dat het trouwens best wel goed zit tussen de twee verenigingen moge blijken uit het feit dat er ook een stamppotbuffet voor zo’n tweehonderd leden van beide clubs klaar stond.