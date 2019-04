Roy Bouck traint volgend seizoen La Première

Bouck trainde de laatste seizoenen PH. Daarvoor stond hij aan het roer bij Sportlust Vroomshoop, waarmee hij in 2016 promoveerde naar de vierde klasse van het zondagvoetbal.,,Wij zijn als La Première erg trots dat wij een jonge ambitieuze trainer hebben kunnen halen", stelt La Premiere in een persbericht. ,,We zijn ervan overtuigd dat Roy Bouck met zijn staat van dienst de stijgende lijn kan doortrekken.