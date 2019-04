Roy Kreuwel is al ruim 300 duels het icoon van Stevo

Of het een unicum is, is de vraag. Een zeldzaamheid is het zeker. Roy Kreuwel werd deze maand door Stevo in het zonnetje gezet omdat hij meer dan driehonderd wedstrijden speelde in het eerste elftal van de eersteklasser uit Geesteren. "Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen BWO kreeg ik te horen dat ze daar even stil bij wilden staan", vertelt Kreuwel. "Dat is natuurlijk leuk, want het is niet niks. De meeste spelers halen dat aantal wedstrijden niet."