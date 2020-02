RSC houdt hoop op klassebehoud levend: loodzwaar, maar niet onmogelijk

Voor RSC wordt het een loodzware opgave om boven de degradatiestreep te eindigen. De promovendus uit Rossum heeft het moeilijk in de derde klasse. In veel wedstrijden stapte RSC als verliezer van het veld. Slechts driemaal werd er gewonnen tot dusverre. De derde zege in deze competitie was gistermiddag. De hekkensluiter schoot tegen LSV uit zijn slof. Met een 4-0 nederlaag werd de concurrent uit Lonneker huiswaarts gestuurd.

Druilerige dag

Na de opmerkelijke zege op deze druilerige zondagmiddag werd er maar meteen een kratje bier naar de kleedkamer gebracht. RSC leeft nog. "Iedereen wil in de derde klasse blijven. We houden vertrouwen", sprak de blije oefenmeester Noël Spijker een kwartier na het eindsignaal. Hij kwam uit een kleedkamer waar de stemming opperbest was. En dat was allerminst verwonderlijk. Want overwinningen zijn tot nu toe spaarzaam geweest. "Ik heb de jongens gefeliciteerd. Dit moet ons ook vertrouwen geven", zegt Spijker.