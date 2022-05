RSC laat dure punten liggen in strijd om periodetitel

Spelers PH in Almelo halen opgelucht adem na handhaving: ‘Hebben uitje naar Mallorca in weekend van nacompeti­tie’

ALMELO - Van grote spanning naar niets in een week tijd. Bij PH zijn ze er maar wat blij mee, want die ploeg is veilig na de 2-0 overwinning tegen Hulzense Boys. Bij de gasten is de titeldroom na de tweede nederlaag in vijf dagen tijd in rook opgegaan.

16 mei