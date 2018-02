RSC speelt eerste 'thuiswedstrijd' sinds maanden in Saasveld

SAASVELD - Na maanden zonder thuiswedstrijd in competitieverband staat er aankomende weekeinde weer een wedstrijd op eigen veld op het programma. Althans, dat was de bedoeling.

De vierdeklasser heeft voor de wedstrijd tegen BVV Borne echter besloten uit te wijken naar het complex van derdeklasser Saasveldia. Die spelen op hun beurt een uitwedstrijd tegen KOSC, waardoor het kunstgras hoofdveld zondagmiddag beschikbaar is.

Eerste thuisdoelpunt

Het is voor RSC de eerste thuiswedstrijd sinds zondag 5 november 2017. Toen werd er met 0-0 gelijkgespeeld tegen De Lutte. RSC kwam dit seizoen in de zondag vierde klasse A tot dusver pas zes keer in actie, waarvan slechts twee keer op eigen veld. Beide thuiswedstrijden eindigden in 0-0 en daardoor wacht RSC na vier maanden nog altijd op het eerste thuisdoelpunt.

De staat van het hoofdveld in Rossum was voor de winterstop zeer slecht en in overleg met de KNVB is besloten niet uit te wijken naar het naastgelegen verouderde kunstgrasveld. Vandaar dat door veel wedstrijden een streep ging en RSC voor de winterstop nauwelijks in actie kwam.

Eenmalig