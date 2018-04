Scheidsrechter bespuugd en belaagd bij SVV'91 - Heracles

Bespuugd

Volgens de visie van Heracles is dat niet het hele verhaal. Doelpuntenmaker Ibrahim Kabadayi schijnt op de scheidsrechter te zijn afgestormd en hem meerdere keren geduwd en in het gezicht gespuugd te hebben. De scheidsrechter moest daarna naar de kleedkamer en later naar de auto begeleid worden. ,,Echt schandelijk wat er gebeurd is. We keken onze ogen uit’’, sprak trainer Randolph de Fretes van Heracles. ,,Ik kan me voorstellen dat de frustraties opliepen, maar daarvoor had die grensrechter van hen al 35x verkeerd gevlagd.’’