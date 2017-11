Scheidsrechter negeert tik op achterhoofd: 'Wilde SVVN niet benadelen'

Stef Kamphuis, in de eerste helft al vroegtijdig gewisseld, kon zich na het matige optreden van de leidsman uit Apeldoorn niet inhouden. Hij zat de tweede helft op de bank bij ON en na het laatste fluitsignaal ging hij verhaal halen bij Jansen.

Jansen weigerde na de tik op zijn hoofd het wedstrijdformulier te ondertekenen. Eerst wilde hij de naam van de dader weten. Daar kwam hij echter later op terug. ''SVVN heeft gewonnen. Als ik het formulier niet zou insturen, dan zou ik hen benadelen en dat wil ik niet", besloot Jansen.

Emotie

Over de tik die hij kreeg zei de arbiter het volgende: ''Ik snap best dat er frustratie is. Dat mag, die emotie hoort bij sport. Maar ik vind wel dat je van elkaar af moet blijven."

Schorsing

ON-trainer Peter Bokma keurt de actie van zijn speler zeker niet goed. ''Ik heb nog geen bevestiging gekregen dat hij het is, maar mocht het iemand binnen de selectie zijn dan kan hij in elk geval al een schorsing van de club verwachten, want in Almelo hebben wij normen en waarden hoog in het vaandel staan.''

Volledig scherm Peter Bokma. © MarcelTerBals/mtb-sport.net/photos

Rapport