Schema: deze wedstrijden zijn er op Hemelvaartsdag in het amateurvoetbal

Rietmolen is nog niet van plan om de handdoek in de ring te gooien: ‘Zondag moeten we winnen, zo simpel is het’

RIETMOLEN - Een paar weken geleden leek de aftocht van Rietmolen naar de vijfde klasse nog onontkoombaar. Maar dankzij een korte tussensprint leeft de club nog. Zondag, in de thuiswedstrijd tegen Hoeve Vooruit, is het erop of eronder weet ook aanvoerder Twan Tenhagen. Hij reageert op vier stellingen.

20 mei