Schema: geen volledig programma, maar nog wel genoeg mooie wedstrijden in het amateurvoetbal

Zo is zondag in de derde klasse A de kraker tussen koploper RSC en achtervolger Barbaros. Dorpsclub RSC kent al een fantastisch seizoen, de vraag is of het ook eindigt met de hoofdprijs (lees: kampioenschap). Met nog vier duels te gaan staat RSC drie punten voor op Barbaros. Wel is het doelsaldo van de ploeg uit Hengelo beter. Mochten de teams aan het einde van de rit gelijkstaan, dan is dat doelsaldo doorslaggevend.