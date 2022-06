Schema nacompetitie: prachtige affiches op dinsdag en woensdag

Uitslagen, doelpunten­ma­kers én wedstrijd­ver­sla­gen uit de nacompeti­tie amateur­voet­bal (zaterdag)

Wat gebeurde er zaterdag allemaal in de eerste ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal? De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

11 juni