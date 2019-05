Schema: promotie- en degradatieregeling in het amateurvoetbal

Zaterdagvoetbal * Hoofdklasse B * De kampioen promoveert * De nummers 13 en 14 spelen met periodekampioenen van de eerste klassen A, B, C nacompetitie voor 1 plaats in de hoofdklasse. * De nummers 15 en 16 degraderen rechtstreeks.

Eerste klasse D * De kampioen promoveert. * De nummers 12 en 13 spelen met de periodekampioenen van de tweede klasse G en H nacompetitie voor 1 plaats in de eerste klasse. * De nummer 14 degradeert rechtstreeks.

Tweede klasse G/H * De kampioenen promoveren. * De nummers 12 en 13 spelen met de periodekampioenen van de derde klasse A t/m D een nacompetitie voor 2 plaatsen in de tweede klasse. * De nummers 14 degraderen rechtstreeks.

Derde klasse A t/m D * De kampioenen promoveren. * De nummers 11 en 12 van de derde klasse A en de nummers 12 en 13 van de derde klasse B t/m D spelen met de periodekampioenen van de vierde klassen een nacompetitie voor 7 plaatsen in de derde klasse. * De nummer 13 van de derde klasse A en de nummers 14 van de derde klassen B t/m D degraderen rechtstreeks.

Zondagvoetbal Derde divisie * De kampioen promoveert. * De nummers 15 en 16 spelen nacompetitie voor lijfsbehoud. Ze stromen in de twee ronde in tegen periodekampioenen uit de hoofdklassen A en B. Herkansers moeten twee ronden overleven (uit en thuisduel) voor handhaving. * De nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks.

Hoofdklasse A * De kampioen promoveert * De nummers 13 en 14 spelen met de periodekampioenen van de eerste klassen A, D, E en F en de nummer 14 uit de hoofdklasse B voor 1 plaats in de hoofdklasse. * De nummers 15 en 16 degraderen rechtstreeks.

Eerste klasse E * De kampioen promoveert. * De nummers 12 en 13 spelen met de periodekampioenen van de tweede klasse I en J nacompetitie voor 1 plaats in de eerste klasse. • De nummer 14 degradeert rechtstreeks.

Tweede klasse I/J * De kampioenen promoveren. * De nummers 12 en 13 spelen met de periodekampioenen van de derde klasse A t/m D nacompetitie voor 2 plaatsen in de tweede klasse. * De nummers 14 degraderen rechtstreeks.

Derde klasse A t/m D * De kampioenen promoveren. * De nummers 12 en 13 spelen met de periodekampioenen van de vierde klasse A t/m G nacompetitie voor 5 plaatsen in de derde klasse. * De nummers 14 degraderen rechtstreeks.

Vierde klasse A t/m G

* De kampioenen promoveren.

* De nummers 11 en 12 van de vierde klassen A, B en E en de nummers 12 en 13 van de vierde klassen C, D, F en G spelen met de periodekampioenen van de vijfde klasse A t/m G nacompetitie voor 17 plaatsen in de vierde klasse.

*De nummers 13 van de vierde klassen A, B en E en de nummers 14 van de vierde klassen C, D, F en G degraderen rechtstreeks.