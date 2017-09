Schlemiel Bilanovic (BWO) na gemiste Panenka: 'Maakt een hoop los'

Quote Als ik hem weer mag nemen is de kans groot dat het een panenka wordt Vincent Bilanovic BWO - RKZVC is amper een uur onderweg als BWO een strafschop krijgt. De bezoekers uit Zieuwent gaan dan al riant aan de leiding met 4-0. Bilanovic, na het vertrek van Dennis Kemerink naar Quick'20 de vaste nemer bij BWO, twijfelt geen moment. „Uit het verleden weet ik dat keepers van hun keeperstrainer meekrijgen om een hoek te kiezen bij een strafschop, aangezien ze dan 50% kans hebben. Daarom probeer ik het regelmatig met een Panenka. Dit keer liep het alleen niet goed af."

Bij een Panenka probeert de strafschopnemer de bal middels een stift door het midden te plaatsen en zo de duikende doelman te slim af te zijn. Een manier van waar de nodige risico's aan verbonden zijn, weet ook Bilanovic. „Ik raakte de bal totaal verkeerd. Te veel aan de binnenkant in plaats van aan de bovenkant."

Dat BWO in het restant van de wedstrijd nog terugkomt tot 4-3 maakt het extra zuur, al denkt de spits daar anders over. „Dat we er anders een punt aan over hadden gehouden vind ik onzin. Je krijgt dan namelijk een heel ander scoreverloop dus dat is koffiedik kijken. Daar komt bij dat RKZVC gewoon twee of drie klassen beter was dan wij."

Typerend

„Ik heb het in het verleden veel vaker gedaan. Heel vaak gaat het goed. Dat ik hem op deze manier neem is typerend voor hoe ik ben. Zo sta ik in het spel en in het veld. Er zit risico in mijn spel, op allerlei manieren en soorten. Zo ben ik nou eenmaal." Na de wedstrijd biedt de aanvoerder in de kleedkamer zijn excuses aan tegenover zijn teamgenoten. „Ik voel me niet schuldig, maar ik weet dat dit niet het juiste voorbeeld is van een aanvoerder. Dat mensen het arrogant vinden vind ik jammer, want ze weten ook hoe ik ben. Het is voor mij hetzelfde dan wanneer een strafschop drie meter over gaat."

Champions League

Direct na afloop van de wedstrijd stromen de berichtjes binnen op zijn telefoon. Zowel positief als negatief. „Sommige mensen vonden het misplaatst en arrogant. Oud-teamgenoten uit mijn tijd bij DOS'19 vonden het geweldig dat ik het deed. Ook mijn oud-trainer (Otto Krabbe red.) die nu bij Rigtersbleek zit had het gezien. En dat allemaal in de eerste klasse. Het maakt een hoop los", zegt Bilanovic met een lach. „Moet je nagaan als het in de finale van de Champions League was geweest. Misschien kom ik ooit nog in de top 10 'slechtste Panenka's ooit'."