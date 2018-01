Schlemiel van SVVN scoort twee keer in eigen doel: 'Zwaar kloten'

NIJVERDAL - 'Zwaar kloten'. Zo omschrijft SVVN-verdediger Delano Papilaja zijn optreden van afgelopen zaterdag in het verloren duel met Quick'20 (5-2). De 21-jarige speler nam twee treffers voor zijn rekening, maar wel in het verkeerde doel...

Fiasco

Vol goede moed reisde zaterdagderdeklasser SVVN afgelopen weekeinde af naar Oldenzaal om de competitie te hervatten. De ploeg kon na een prima eerste seizoenshelft gelijk aan de bak. Tegenstander Quick'20 stond vierde, met een punt minder dan nummer drie SVVN. Het liep uit op een fiasco, vooral voor Delano Papilaja. "We begonnen al slecht aan de wedstrijd en kwamen voor rust 2-0 achter. Na de rust bleven we te veel ruimte weggeven. Bij de 3-0 was ik als enige verdediger over en twee aanvallers van Quick kwamen op mij af. Toen de ene speler de bal afgaf, gleed ik de bal in het doel", blikt Papilaja terug.

Identiek

Deze treffer was wel een wake-upcall voor de Nijverdallers, die beter in de wedstrijd kwamen. De 3-1 volgde snel, maar daarna ging het toch weer mis. Thuisploeg Quick bracht het verschil weer op drie. Doelpuntenmaker? Delano Papilaja. "Twee eigen goals maken is al opmerkelijk, maar de treffers waren ook nog ongeveer identiek. Weer stond ik alleen tegenover twee spelers..."

Troost

De manier waarop beide goals tot stand kwamen, geeft Papilaja nog enige troost. "Ik zat beide keren tussen de voorzet. Als ik er niet aan had gezeten, was het vermoedelijk ook een doelpunt geworden. En met een beetje geluk rolt de bal aan de juiste kant van de paal langs het doel. Helaas was dat twee keer niet het geval."

Papilaja was na afloop van het duel niet de gebeten hond in de Nijverdalse kleedkamer. "We baalden allemaal van de nederlaag, omdat we hadden verloren van een directe concurrent. Maar de jongens vonden het zonde voor mij. Ze weten dat ik mijn best doe en dat ik pech had bij beide momenten."

Of de 21-jarige speler zaterdagnacht wakker heeft gelegen? "Nee hoor. Ik heb goed geslapen. Zulke momenten moet je zo snel mogelijk vergeten."

Revanche