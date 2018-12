Schrikbarend gedrag op Twentse velden: ‘Mijn vrouw zou me dood in de kofferbak vinden’

Het was een nietszeggend potje in Almelo. Een wedstrijd als zovelen, met mannen van middelbare leeftijd en middelmatige voetbalkwaliteiten, die hun best deden dat te verbloemen. Clubscheidsrechter Hans van Wietmarschen (71) probeerde alles in goede banen te leiden, maar zag zich gedwongen een speler een tweede gele kaart - en dus de rode - te geven.

Het werd niet geaccepteerd. „Ze bleven vervelend doen, toen heb ik de wedstrijd gestaakt.” Maar na een afkoelperiode ging het spel verder, zonder de desbetreffende speler. Maar die bleek nog niet klaar met de scheids. Toen Van Wietmarschen affloot, stapte de man - ‘een grote kerel, vol tattoos’ - op hem af met een regelrecht dreigement. „Hij zei dat mijn vrouw me dood in de kofferbak van mijn auto zou terugvinden.”

(Artikel gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Robin Hilberink

Geen respect meer

Bedreigingen, intimidatie, scheldpartijen: het komt op Twentse voetbalvelden steeds vaker voor. Dat blijkt uit de voetbalenquête van deze krant, die door 1315 betrokkenen werd ingevuld. 42 procent van de respondenten geeft aan dat er clubs zijn waar ze zich niet veilig voelen. Van de mensen die al 30 jaar of langer meelopen in het amateurvoetbal, vindt meer dan 54 procent de sfeer op de velden de afgelopen jaren is verslechterd. Er is geen respect meer. Niet voor de tegenstander, niet voor de scheidsrechter.

Quote ‘Mijn vrouw zou me dood in de kofferbak vinden’ Hans van Wietmarschen, scheidsrechter

Henk Bolhaar, namens negen Twentse gemeenten ledenraadslid van de KNVB, kijkt er niet eens raar meer van op. In zijn ogen is er in Nederland sprake van een ‘gezagscrisis’. „In de gehele maatschappij wordt de laatste jaren steeds minder respect getoond naar andere mensen, afkomst, geaardheid en opvattingen”, zo geeft hij aan. „En dit gaat niet aan de voetbalsport voorbij.”

Tegenoffensief

De KNVB erkent dat, maar onderstreept dat aan een tegenoffensief wordt gewerkt. ‘We zijn – als heel voetballend Nederland – dingen gaan accepteren die eigenlijk niet normaal zijn. Van commentaar op de leiding en valsspelende grensrechters tot aan het uitschelden (of erger) van tegenstanders’, aldus de bond in een schriftelijke verklaring.

Het voorbeeld van Hans van Wietmarschen is slechts een van de vele. De speler in kwestie werd door de KNVB geschorst. Aangifte deed hij niet, omdat hij geen bewijs had. Na de doodsbedreiging pakte Van Wietmarschen de fluit weer op. „Ze hebben wel een grote mond, maar er is in Nederland nog nooit een scheidsrechter doodgeschoten.” Om daar snel aan toe te voegen, dat hij ook niet graag de eerste zou zijn.