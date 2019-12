Scoren blijft het manco voor Vogido

Er werd in elk geval één keer hard gejuicht op sportpark Het Wooldrik. Dat was twee minuten voor het begin van de wedstrijd, toen het langs het veld nog oorverdovend stil was en een volle kantine vol enthousiasme de ontknoping van de handbal- finale zag. De verwachting dat het juichen voor de aanhang van Vogido daarmee ook wel zo'n beetje gedaan was, kwam aardig uit. De Enschedeërs scoorden tegen Achilles'12 één keer en dat was in de twaalfde wedstrijd pas de achtste treffer van het seizoen.