Scoren is een probleem voor Vasse

Tweedeklas­sers dromen van deelname KNVB Beker

16:45 ENSCHEDE - De amateurs van Vroomshoopse Boys of Barbaros die een wedstrijd ‘om het echie’ voetballen tegen de profs van Ajax of PSV. Het lijkt onmogelijk, maar dat is het niet. Met dank aan een sterk optreden in de districstbeker.