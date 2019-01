Screever breekt been: ‘Misschien wel mijn laatste duel voor HSC'21 gespeeld’

VideoHAAKSBERGEN - HSC'21-middenvelder Joost Screever (21) beleefde een vervelende zondagmiddag. Nadat hij met een geweldige assist belangrijk was voor zijn team, brak hij niet veel later zijn scheenbeen na een smerige schop. Aangezien hij na dit seizoen vertrekt bij HSC'21, vreest Screever voor een abrupt einde in Haaksbergen.

Op het moment van de schop, wist Screever gelijk dat het mis was. ,,Ik zag de speler al heel agressief inkomen. Ik probeerde de bal te blokken, maar hij schoot over de bal heen. Ik voelde de trap dwars door mijn scheenbeschermer heen gaan. Het was niet echt een nette actie, maar de scheidsrechter zag niets”, blikt de middenvelder terug. Trainer Daniel Nijhof had zondag ook geen goed woord over voor de overtreding. Tegenstander ADO'20 maakt het later helemaal bont, door in het wedstrijdverslag te klagen over ‘vermeende blessures’ in de slotfase aan de kant van HSC'21.

Foto

Screever liet zich zondag gelijk nakijken door de fysiotherapeut van de derdedivisionist. Die dacht eerst nog aan een kneuzing. ,,Maar maandag werd de pijn nog veel erger. Dinsdag ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Daar wisten ze voor het maken van de foto al genoeg. Mijn scheenbeen is dwars doormidden. Ik zit de komende vier weken in gips en daarna nog twee weken in loopgips", vertelt Screever.

Assist

De zondag begon zo mooi voor Screever. Hij verving in de rust Cenk Uguz en twintig minuten voor tijd was hij belangrijk bij de mooiste goal van de Haaksbergenaren van dit seizoen. Met een prachtige steekpass zette hij Bas ter Hogt vrij voor de goal. De afronding van Ter Hogt was zo niet nog mooier (zie video hier onder).

Tekst gaat verder onder de video.

Vervelend moment

Nog niet zo heel lang geleden kondigde Screever aan dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is in Haaksbergen, omdat hij dichter in de buurt van Groningen wil voetballen. De stad waar hij woont en studeert. ,,Het kan zo maar zijn dat ik mijn laatste wedstrijd voor HSC'21 heb gespeeld. Na zes weken gips is mijn been nog fragiel. Ik moet me weer helemaal ‘optrainen’ en wil dat niet te gehaast doen. Ik wil graag op niveau blijven voetballen, maar dat zijn zorgen voor later. Er is nooit een goed moment om zo'n blessure op te lopen.”

Volledig scherm Screever wordt afgevoerd richting de kleedkamer. © Dolf Ruesink

Volledig scherm Het moment waarop het misgaat voor Screever © Still