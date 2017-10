Screever helpt HSC'21 aan drie punten tegen HBS

SDC'12 pakt diep in blessuretijd punt tegen Bon Boys

14 oktober Diep in blessuretijd kreeg SDC’12 waar het recht op had tegen Bon Boys. De ploeg van trainer Gerard Bos stond lang met 0-1 achter en verzuimde gaandeweg het duel de gelijkmaker te maken. Maar in de extra tijd schoot Daan Sanders SDC uiteindelijk alsnog naar een verdiend punt.