Seizoen amateurvoetbal definitief voorbij, geen kampioenen en degradanten

Het weekeinde van 10/11 oktober bleek de laatste speelronde van het seizoen 2020/2021. De KNVB besloot woensdag, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep te zetten door de competities. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van een competitiehelft) mogelijk was, maar dat blijkt ondanks een aantal versoepelde coronamaatregelen vanaf 3 maart onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.

Tweede keer

Het is voor het tweede seizoen op rij dat de competities in het amateurvoetbal het einde niet halen. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7/8 maart, was de laatste speelronde van 2019/2020. Destijds hadden de meeste teams in het district oost zo’n 17 duels (van de in totaal 26) gespeeld. De KNVB besloot in eerste instantie geen kampioenen en degradanten aan te wijzen, maar uiteindelijk konden toch een aantal clubs een stap omhoog maken.

Voorwaarden

Het huidige seizoen begon eind september onder veel voorwaarden nog wel, maar werd al snel stilgelegd. In de landelijke klassen stond de teller van de meeste clubs op zes wedstrijden. In het district oost speelden de teams maximaal vier competitieduels. „De indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/’21", aldus de bond. Voor de jeugd en de 023-competities is er nog wel hoop op hervatting van de competitie. „Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode (2-3 weken). Alle jeugdteams (inclusief O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen, de onder 23-teams vanaf 17 maart.”

In andere (zaal)sporten werd eerder al duidelijk dat de competities, op de eredivisie na, al voorbij waren. De KNVB hoopte, onder meer door de maand juni toe te voegen aan de speelkalender, dat het amateurvoetbal misschien nog in aangepaste vorm kon worden hervat. Wat nu rest is hooguit de Regio Cup, een vriendschappelijk toernooi voor zowel eerst elftallen als lagere teams. De KNVB is inmiddels aan het inventariseren welke clubs aan de Regio Cup mee willen doen. Er zijn al verenigingen die zelf een toernooi houden. Zo heeft Sparta Enschede het Twente Voorjaarstoernooi opgezet. Vanaf 8 mei gaan Sparta, Rigtersbleek, SVZW en NEO met de eerste elftallen, tweede teams, onder 19 en vrouwenelftallen onderling vriendschappelijke wedstrijden spelen.

Het nieuwe seizoen amateurvoetbal begint volgens de huidige planning in het weekeinde van 25/26 september.

Volledig scherm De eindstanden in het amateurvoetbal seizoen 2020/2021. © Robin Campmans