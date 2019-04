Seizoen ‘klaar’ voor BSC Unisson, ‘zure nederlaag’ Longa’30

Eerste klasse E

Longa’30 – NEC 1-2 (0-0). Boumkass 0-1, Heinsbroek 1-1 (pen.), Boumkass 1-2.

“Een zure nederlaag, ik vond dat een gelijkspel terecht was geweest”, was de conclusie van Longa’30-trainer Erik Zandstra na de 1-2 verliespartij tegen NEC. Hierdoor loopt zijn ploeg averij op in strijd om het kampioenschap, al heeft de ploeg alles nog wel in eigen hand. NEC was individueel sterker en daar kon Longa niet genoeg tegenover zetten. Na de 0-1 achterstand kwam Longa via een strafschop langszij. De thuisclub ging vervolgens op jacht naar de zege en NEC leek zich te verzoenen met een punt, maar knullig balverlies leidde vlak voor tijd de 1-2 in.