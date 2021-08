Showtime in de derde divisie: wat valt er op bij de Twentse ploegen?

De selectie van Excelsior’31

Nauwelijks wijzigingen bij Excelsior’31 in vergelijking met het vorige (afgebroken) seizoen. Er vertrok niet al te veel, Siebe Schets is nieuw en Simon Seppenwoolde keerde terug in Rijssen. In het bekerduel vorige week tegen HSC stonden er met Niek Davina (34), Mirko Zwiers (30), Hielke Penterman (35) en Hakim Ezafzafi (32) vier dertigers aan de aftrap. Met daarnaast nog onder meer Vincent Schmidt, Derian Reinders, Niels Leemhuis en Desney Bruinink (viel in tegen HSC) in de selectie, is er aan routine en profervaring geen gebrek. Smet blijft wel het vertrek van doelman Melvin Koetsier, ook een routinier met profervaring. De keeper stapte per direct op toen bekend werd dat niet hij, maar Antony van Zaltbommel als eerste keus aan het seizoen zou beginnen. Mocht de jonge Van Zaltbommel geblesseerd raken, dan heeft Excelsior echt een probleem.