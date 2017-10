Sjors Storkhorst held van RKZVC

Geen kans zullen ze in Zieuwent de komende maanden onbenut laten om hun rivalen uit Lichtenvoorde het erin te wrijven: RKZVC is na de klinkende 5-0 zege op Longa'30 in de eerste klasse E de komende tijd de baas in de gemeente Oost Gelre.

De dagen voorafgaande aan de 'nieuwe derby van het Oosten' - de opvolger van Longa'30-Grol - waren ze in Lichtenvoorde nog zeer actief geweest met het plagen van het 'kleine broertje RKZVC'. Op social media was de Werenfriduskerk in Zieuwent ineens oranje, in de clubkleuren van Longa'30. En vrijdag verscheen er in Lichtenvoorde een groot bord langs de weg. 'Ome Lau en de elf neefjes van RKV€', doelend op de spelers van buitenaf die de Zieuwentse club van trainer Laurens Knippenborg in de gelederen heeft.

Maar zaterdagavond, voor ruim 3.000 toeschouwers, stonden er liefst acht spelers met Zieuwentse roots in de basis. Een van hen werd de absolute uitblinker: de 28-jarige Sjors Storkhorst. "Longa'30 heeft natuurlijk veel meer ervaring met derby's", verwees Storkhorst naar Longa'30-Grol en vice versa. "Vooraf hebben ze ons met die acties overklast, maar op het veld was het andersom."

Weergaloos

Onder leiding van de weergaloze Storkhorst - waarom heeft De Graafschap hem nooit opgepikt - werd Longa'30 aan flarden gespeeld na rust. Al snel in de wedstrijd had aanvaller Storkhorst de score geopend. Toen hij zes minuten na rust de score verdubbelde, was het gebeurd. "Daarna kregen we steeds meer ruimte en dan zijn we dodelijk", lachte Storkhorst. "Het is geweldig wat we de tweede helft lieten zien. Ongelooflijk zelfs. En dan te bedenken dat ik de hele week niet getraind heb omdat ik last had van mijn rug. In het begin van de week twijfelde ik zelfs of ik de derby wel zou halen."

Vernedering

Storkhorst maakte ook de 3-0, waarna Joey Belterman er na een schitterende aanval 4-0 van maakte. Maar het mooiste moment van de avond moest nog komen. Met een briljante stiftbal verschalkte Storkhorst tien minuten voor tijd doelman Pim te Loeke en maakte er 5-0 van. Zo was de vernedering compleet.