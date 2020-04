Snelders alweer terug bij Quick’20: ‘Nergens spijt van’

Snelders: „Ik ben er zeker blij mee. Eigenlijk wilde ik bij Excelsior’31 blijven, maar de club besloot anders. Vervolgens ben ik gaan nadenken en heb ik met veel mensen gesproken over wat een goede keuze voor mij zou zijn. Vanwege mijn werk was op zondag voetballen eigenlijk geen optie, het zaterdagteam van Quick’20 en de plannen die ze daarmee hebben wel.”

„Ik heb nergens spijt van. Totaal niet zelfs. Ik zou juist spijt hebben als ik niet was gegaan. Ik heb de afgelopen twee seizoenen bij twee prachtige clubs gespeeld in de top van het amateurvoetbal. Bij HHC heb ik toch nog 16 duels in de tweede divisie meegedaan. Hopelijk kunnen we met het zaterdagteam van Quick’20 snel omhoog. Of ik in de toekomst nog weer hoop een stap hogerop te maken? Ja, met Quick. Verder kijk ik eigenlijk niet meer.”