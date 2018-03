Snelders over stap naar HHC: 'Bij Quick krijg je vergoeding, nu teken ik contract'

Ryan, een mooie stap. Vanwaar de keus voor HHC?

''Het is een niveau hoger dan Quick en ik heb altijd al gezegd dat ik nog een stap wil maken. HHC is een mooie club met veel sfeer en veel publiek langs de kant. Zelfs toen het laatst zo koud was stond het nog vol langs de lijn.''

Hoe zijn ze zo bij je terecht gekomen?

''In januari was er interesse, twee weken voor de uitwedstrijd tegen Jong Vitesse. Ze zochten een nieuwe verdediger naar aanleiding van het vertrek van Hamid Zarbaf. En na een gesprek met de trainer bleek dat we er al snel uit waren.''

Afgelopen zomer maakte Rens van Benthem, je oud ploeggenoot bij Quick, al de stap naar HHC. In hoeverre heeft dat invloed gehad op je keuze voor HHC?

''Ik heb wel even contact gehad, dat was wel prettig. Hij bevestigde van wat ik van de club vind. Maar dat hij er al speelt heeft niet per se de doorslag gegeven. We kunnen helaas ook niet samen rijden, want Rens woont inmiddels in Hardenberg. Ik moet straks dus alleen zo'n 50 minuutjes rijden.''

Was er verder nog interesse? Vorig jaar heb je nog stage gelopen bij Emmen, hebben zij geen contact meer gezocht?

''Nee, bij Emmen kwamen Rens en ik niet in aanmerking. Daar hebben we niets meer van gehoord. Vorig seizoen is er wel even contact geweest met Spakenburg, maar niet zo nauw als nu met HHC. Ik ben echt wel trots dat ik deze stap nu maak. Ik ga er financieel ook niet op achteruit. Bij Quick krijg je een vrijwilligersvergoeding, maar bij HHC teken je echt een contract.''

Volledig scherm Ryan Snelders tijdens een stagetraining vorig jaar in het stadion van FC Emmen. © Lars Smook

Hoe groot is de stap eigenlijk?

''Dat is nog lastig om te zeggen, vind ik. Het is wel een niveauverschil, maar na die trainingen bij Emmen had ik wel het gevoel dat ik zelfs dat niveau wel aan kan. Dus ik heb vertrouwen dat ik een basisplaats bij HHC kan afdwingen. Wie weet is dit nog niet mijn plafond. Maar zover wil ik nog niet vooruit kijken. Eerst maar eens slagen in de tweede divisie.''

Je trekt straks dus weer het oranje aan, wat je eerder als jeugdspeler van Losser ook al aan had. Hoe is het om Quick na al die jaren te verlaten?

''Dat is echt lastig. Ik heb nog niet zo over een afscheid nagedacht, omdat we met Quick nog volop strijden om lijfsbehoud. Maar tijdens de onderhandelingen met HHC had ik wel even een dubbel gevoel. Gelukkig waren de reacties positief, ik kan me zo voorstellen dat ze bij Quick niet blij zijn dat er weer een sterkhouder vertrekt. Maar gelukkig gunnen ze het me allemaal.''

Quote Het grote voordeel van op zaterdag spelen, is dat ik straks op zondag bij Quick kan gaan kijken. Ryan Snelders