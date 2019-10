Snelders tevreden ondanks nederlaag: ‘Zijn lang in de wedstrijd gebleven’

Met een colaatje in de hand wurmt Snelders zich door de catacomben onder de tribune op sportpark De Koerbelt. Het is er vele malen drukker dan normaal, als er slechts een handjevol journalisten staat. Nu is het dringen geblazen tussen de camera’s en microfoons door. Snelders kijkt het allemaal rustig aan. ,,Ik ben tevreden. We hebben de toeschouwers vermaakt en daar gaat het denk ik om. We wisten dat de kansen klein waren vooraf.”

Stunts

Excelsior’31 zakte vanaf de aftrap ontzettend diep in. Het doel was om het lang spannend te houden, maar de eredivisionist kwam binnen tien minuten al op voorsprong. ,,En dan hoop je alleen maar dat je er niet dik afgaat. Dat is gelukkig niet gebeurd. Je kijkt deze week op andere velden en ziet wat stunts. Daar hoop je op, maar dat zat er helaas niet in.”

Compliment

Toch leek het donderdag nog even spannend te worden. Hielke Penterman schoot Excelsior’31 prachtig op 3-1 een kwartier voor tijd. Daarna kreeg de thuisploeg nog drie goede kansen op de 3-2. ,,Als dat was gebeurd, dan hadden we het echt nog heel spannend kunnen maken. Halverwege de eerste helft, maar zeker na rust kwamen we steeds meer aan het voetballen. Dan zet je Utrecht een keer vast, of voetbal je jezelf er eens onderuit. Je groeit in zo’n wedstrijd. Pas in de laatste minuut was het echt beslist en dat is een compliment voor ons.”