Spannende ontknoping regionale topscorerstitel

Hans Imming en Jorn Geerligs pakten dit seizoen beiden al het kampioenschap met hun ploeg. De voorsprong van Imming in het topscorersklassement leek de afgelopen weken niet meer in gevaar te komen, maar na een weekeinde zonder treffers en drie goals van Geerligs afgelopen week, is de strijd toch nog niet beslist. Het onderlinge verschil is nog maar één treffer. Drie voetballers volgen op een achterstand van drie goals en zijn ook nog niet helemaal kansloos voor de winst.

49 doelpunten

Komend weekeinde zal duidelijk worden wie de gelukkige is en de opvolger wordt van Oliver Temelkov. De speler van Sportlust Glanerbrug won vorig seizoen het topscorersklassement door liefst 49 keer te scoren. Dat aantal gaat dit jaar niet gehaald worden. Lijstaanvoerder Imming speelt met UD thuis tegen Manderveen. Op papier een potje met mogelijkheden voor de spits. UD is al kampioen, Manderveen is de hekkensluiter in de vijfde klasse A. Geerligs gaat met Reünie op bezoek bij Erix, de nummer negen in de vierde klasse C.