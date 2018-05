Spanning in het amateurvoetbal: bij deze 5 duels zijn de belangen groot

Vooruitblik amateurvoetbalENSCHEDE – De meeste amateurclubs uit de regio komen zaterdag of zondag voor het laatst in actie. Daarna kan de strijd in de nacompetitie losbarsten. Veel (periode)kampioenen en degradanten staan al vast, maar er vallen dit weekeinde ook nog voldoende beslissingen. Een overzicht:

Zaterdag, tweede klasse H

Hulzense Boys – Enter Vooruit

Enter Vooruit heeft de titel voor het oprapen. Aan een puntje heeft de ploeg van Bjorn Hodes genoeg. Zelfs bij een nederlaag is de kans redelijk dat Enter de titel pakt. Het heeft drie punten meer dan Den Ham, dat huis SVI ontvangt. Het doelsaldo van Enter is met zes goals bovendien beter, maar Den Ham wil er alles aan doen om het Enter lastig te maken. Hulzense Boys kan bij een zege nog een plekje stijgen in de middenmoot.

Zondag, derde divisie

HSC’21 – Dongen/ Quick’20 – OFC

Welke regionale ploeg zien we komend jaar terug in de derde divisie? HSC’21, Quick’20, geen van beide ploegen, of beide teams? Alles is nog mogelijk, al is de kans op het laatste scenario nihil. HSC’21 en Quick’20 hebben hetzelfde aantal punten. Op basis van doelsaldo staat Quick nu op een nacompetitieplek en zijn de Haaksbergenaren veilig. Het verschil in doelsaldo is slechts drie treffers. Voor beide tegenstanders staat niets meer op het spel.

Zondag, eerste klasse E

NEC – Stevo

Stevo beleeft een seizoen van uitersten. De ploeg uit Geesteren pakte maar zeven punten in de eerste periode, moest lang vrezen voor degradatie, speelde zich onlangs veilig en heeft de winst van de laatste periode plots in eigen hand. RKZVC leidt daarin, maar is al kampioen. Daaronder staan Stevo en NEC samen op plek 2. Het doelsaldo van de Nijmegenaren is nipt beter, dus Stevo moet winnen. Doet het dat, dan mag de ploeg van Geert Veldhuis zich opmaken voor de nacompetitie.

Volledig scherm Spanning ten top bij Barbaros - FC Suryoye. © Reinier van Willigen

Zondag, derde klasse A

De Tukkers – Barbaros

Barbaros hoopt vorig weekeinde de titel te pakken in een directe confrontatie met concurrent FC Suryoye, maar dat ging helemaal mis. Daardoor is de spanning volledig terug. Suryoye treft zondag het al gedegradeerde KOSC, waardoor Barbaros waarschijnlijk moet winnen om de titel te pakken. Tegenstander De Tukkers moet echter ook winnen, want de Albergenaren zijn topfavoriet om de derde periode te pakken.

Zondag, derde klasse A

Avanti Wilskracht – Eilermark

Nog een belangrijk duel in de derde klasse A. Alsof een treffen tussen de Glanerbrugse ploegen Avanti en Eilermark zo nog niet mooi genoeg is, staan er ook nog belangen op het spel. Eilermark speelt een sterke derde periode. Het kan die periode nog winnen, maar dan moeten De Tukkers en Reutum punten morsen. Voor Avanti staat enkel de eer op het spel.

En verder?

Zaterdag: SVZW lijkt in de eerste klasse D de titel te pakken. Het heeft genoeg aan een puntje in het uitduel bij Hierden. In de derde klasse D kan Wilhelminaschool de derde periode binnenhalen. Aan een thuiszege tegen DES heeft het genoeg, een punt kan zelfs volstaan.