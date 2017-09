Sparta Enschede gaat opnieuw voor promotie: 'Voorin surplus aan kwaliteit'

Sparta had veel meer balbezit en creëerde kansen, maar verzuimde het krachtsverschil in een rimpelloze zege uit te drukken. Na ruim 90 minuten en een goal van Blauw Wit in blessuretijd, stond een 2-2 eindstand op het scorebord. Voor Sparta voelde het gelijkspel als een nederlaag. De formatie van Niks wil meedraaien om promotie. Maar een ploeg met die ambitie kan zich normaal gesproken geen puntenverlies permitteren tegen Blauw Wit'66. ''Dit is geen goed begin'', verzuchtte Niks na afloop.

Kwaliteitsinjectie

Sparta was vorig seizoen dichtbij een terugkeer naar de eerste klasse. De formatie uit Enschede strandde in de nacompetitie. Dit jaar is het vizier opnieuw naar boven gericht. De voorhoede kreeg met de komst van Dewi Perik van SVZW een kwaliteitsinjectie. "Voorin hebben we een surplus aan kwaliteit", weet Niks, die aan de buitenkanten Daan Akkerman en Danny Reinders heeft geposteerd. De verdedigers van Blauw Wit hadden hun handen vol aan de aanvallers uit Enschede. Maar met veel inzet konden ze voorkomen dat hun ploeg op een onoverbrugbare achterstand werd gezet. Sparta stond lange tijd met 2-1 voor, maar incasseerde in de blessuretijd alsnog de gelijkmaker: 2-2. De ergernis was enorm.