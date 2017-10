Sparta-trainer Niks terug bij Den Ham: 'Oppassen dat ik niet in verkeerde dug-out ga zitten'

Deze 11 ama­teur­voet­bal­lers staan in het Twentse dierendagelftal

4 oktober ENSCHEDE - Het is 4 oktober, Dierendag! De dag dat menig huisdierbezitter zijn of haar trouwe viervoeter, kat, slang of konijn extra verwend. Wij doen het deze dag ietsje anders en geven elf amateurvoetballers die met een dierennaam door het leven gaan een podium. Zij vormen samen het enige, echte Tubantia-Dierendagelftal.