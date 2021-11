Speelschema: afgelaste wedstrijden amateurvoetbal worden snel ingehaald

Topscorers amateur­voet­bal: tijd voor de eerste prijzen

ENSCHEDE - Nog net voordat november is ingegaan zijn de eerste spelers in het regionale amateurvoetbal in de dubbele cijfers beland met doelpunten. Dailey Jongedijk (Eilermark zaterdag) en Henry Elferdink (FC Winterswijk zaterdag), beiden uitkomend in de vierde klasse, hebben na zes duels tien keer gescoord en gaan aan de leiding in het klassement.

2 november