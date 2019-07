Speelschema districtsbeker amateurvoetbal (eerste- en tweedeklassers)

Groep 83

Zaterdag 31 augustus: DZC'68 - Be Quick Z. (15.00u)

Zondag 1 september: Concordia - Bon Boys (14.00u)

Zaterdag 7 september: Be Quick Z. - Concordia (15.00u)

Zaterdag 7 september: Bon Boys - DZC'68 (17.00u)

Zaterdag 14 september: Be Quick Z. - Bon Boys (17.00u)

Zaterdag 14 september: Concordia - DZC'68 (17.00u)