Speelschema districtsbeker amateurvoetbal (eerste- en tweedeklassers)

Spar­ta-spe­ler Imar Bult (19) over wereldgoal tegen FC Twente: ‘Geen geluk, was bewust’

5 juli ENSCHEDE - In de kantine van de 100-jarige tweedeklasser Sparta Enschede ging het zaterdag, na het oefenduel met FC Twente (1-8), eigenlijk maar over één ding: de wondergoal van Sparta-aanvaller Imar Bult (19). Diep in de eerste helft zag hij FC Twente-doelman Jeffrey de Lange iets voor zijn goal staan. Hij bedacht zich geen moment en haalde van een meter of 40 uit: goal!