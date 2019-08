Speelschema districtsbeker zaterdagamateurs

KNVB wisselt twee clubs in de beker: nieuwe tegenstan­der voor vijf regionale teams

30 juli ENSCHEDE - Tweedeklasser Varsseveld is door de KNVB ingedeeld in een andere poule in het bekertoernooi. Dat bekent dat Vogido, Tubantia, Sparta Enschede, FC Suryoye en FC Winterswijk een nieuwe tegenstander krijgen.