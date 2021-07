Speelschema: vanaf augustus kunnen Excelsior’31 en HSC’21 vol aan de bak

Excelsior’31 begint op zaterdag 21 augustus met een thuisduel tegen Ter Leede, HSC’21 een dag later in eigen huis tegen het Limburgse EVV. De kalender in de derde divisie voor 2021 zit aardig vol, alleen het weekeinde van 23/24 oktober is leeg. De laatste speelronde is in het weekeinde van 11/12 december, gevolgd door een korte winterstop. Op 15/16 januari 2022 wordt de draad weer opgepakt. Het seizoen in de derde divisie eindigt in het weekeinde van 28/29 mei.