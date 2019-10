Speler uit Münster slaat scheids bewusteloos, amateurwedstrijden afgelast

VideoEen amateurvoetballer uit Münster heeft zondag tijdens een wedstrijd een scheidsrechter bewusteloos geslagen. Die had hem vlak daarvoor voor de tweede keer een gele (dus geel-rode) kaart gegeven. Het incident in de buurt van Frankfurt was het zoveelste geval van agressie op en rond de voetbalvelden in Duitsland. Scheidsrechters in de regio Berlijn gingen daarom afgelopen weekend in staking.

Het bewusteloos slaan van de scheidsrechter vond plaats tijdens een wedstrijd tussen FSV Münster en TV Semd in de zogenoemde Kreisliga, de laagste competitieklasse. Op een video gemaakt door toeschouwers is te zien hoe de speler met rugnummer 12 uithaalt met zijn rechterarm en de scheidsrechter keihard in het gezicht raakt.

Het slachtoffer, dat vlak daarvoor een geel-rode kaart had getrokken tegen de bewuste speler, valt neer en blijft roerloos liggen. Toeschouwers reageren geschrokken, zo is te horen. De scheidsrechter is buiten kennis, blijkt. De dader loopt weg zonder zich te bekommeren om zijn slachtoffer.

De wedstrijd werd stilgelegd. Een traumahelikopter vervoerde de 22-jarige scheidsrechter naar het ziekenhuis. Over zijn situatie is nog niets bekend. De speler die sloeg, is volgens de politie de 28-jarige Hayri G.

Wat er met hem gebeurt en of er aangifte tegen hem is gedaan, is onduidelijk. De voorzitter van Münster zegt tegenover Duitse media dat het incident 'zware gevolgen' zal hebben. Het incident vond plaats in de 85ste minuut van de wedstrijd toen FSV Münster met twee nul achterstond.

Bijna 2000 wedstrijden afgelast

Scheidsrechters in de regio Berlijn zijn de agressie op en rond de voetbalvelden zat. Uit protest staakten ze afgelopen weekend. Daardoor moesten zo'n 1600 wedstrijden in het amateur- en jeugdvoetbal afgelast worden. De scheidsrechters noteerden dit seizoen al 109 geweldsincidenten en gevallen van discriminatie. In 53 gevallen was die lichamelijke en verbale agressie tegen hen zelf gericht, meldde de Berlijnse krant Kurier.