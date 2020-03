Spelers AJC'96 zijn geen partij in vertrek van trainer Hellegers

De spelersgroep van AJC’96 moet het seizoen afmaken zonder hoofdtrainer Erik Hellegers. De oefenmeester is onlangs op non-actief gesteld. Over de achtergronden van de breuk doet de clubleiding geen uitlatingen. De vereniging heeft vervolgens snel gehandeld. Peter Eshuis is de vervanger.



De 53-jarige oud-speler heeft dispensatie gekregen om AJC’96 uit de brand te helpen. Eshuis debuteerde zaterdagmiddag met een 3-1 zege op Kloosterhaar. De overwinning moet voor AJC’96 weer een stap richting klassebehoud betekenen. De nieuwkomer heeft het niet gemakkelijk in de derde klasse. “Ik had wel verwacht dat we het moeilijk zouden krijgen. Maar we hebben dit seizoen ook pech met geblesseerde spelers. Er zijn veel blessuregevallen dit jaar”, zegt aanvoerder Niels Nijkamp van AJC’96.