Spelers Daarlerveen hebben behalen titel in eigen hand, maar: ‘We mogen niks meer laten liggen’

Tegenslag voor De Tukkers in titelrace

ROSSUM – De Tukkers liep zondagmiddag bij RSC een tik op in de titelrace. De koploper in derde klasse A verloor in Rossum met 2-1. Achtervolger WVV’34 won met 3-0 van Avanti Wilskracht. Daardoor is de voorsprong geslonken tot vijf punten.

8 mei