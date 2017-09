Spelers Quick’20 gecontroleerd op dopinggebruik

Daar waar speler Jeroen Visscher vertelde een dergelijke controle in de zes jaar dat hij in het eerste van Quick’20 speelt niet meegemaakt te hebben, had trainer Michel Steggink wel eerdere doping ervaringen. “Ik ken het persoonlijk wel uit het verleden. De KNVB kiest steekproefsgewijs een club of wedstrijd uit, waarna alle spelers voor de wedstrijd een lootje trekken en twee spelers na de tijd een plasje moeten inleveren. Bij Quick waren dat vandaag Luc Stolker en invaller Taner Sen. Tegenstander Blauw Geel leverde ook twee spelers af, waaronder de reservedoelman, die geen minuut speelde."