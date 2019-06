Spits Joost Exterkate van DETO naar Sparta Enschede

Exterkate kwam afgelopen zomer van HSC'21 over naar DETO, maar kon in Vriezenveen geen basisplaats afdwingen. Op welk niveau Exterkate en Sparta Enschede komend seizoen uitkomen is nog niet bekend. De tweedeklasser is nog in de race voor promotie naar de eerste klasse. Zaterdag spelen de Enschedeërs tegen SVI. Daarna volgt eventueel nog een finaleronde.